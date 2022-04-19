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DünyaRusya'dan ekonomik yaptırımlara karşı kritik hamle! 32,3 milyar dolar...
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Rusya'dan ekonomik yaptırımlara karşı kritik hamle! 32,3 milyar dolar...

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları hatırlatarak, söz konusu yaptırımların aşılması ve Rus ekonomisine destek amacıyla 2,5 trilyon rubleden (32,3 milyar dolar) fazla bir bütçe kullanacaklarını ifade etti.

19.04.2022 - 19:51 | | İHA
Rusya'dan ekonomik yaptırımlara karşı kritik hamle! 32,3 milyar dolar...

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptırımların ardından Rusya’da enflasyonun normale dönmeye başladığını söyleyen Siluanov, “Enflasyon yavaşlıyor, finansal piyasalardaki istikrar nedeniyle enflasyon oranları kademeli olarak düşüyor” dedi.

Ülkede finansal istikrarın sağlanmasından dolayı faiz oranlarının olumlu yönde etkilendiğini savunan Siluanov, “Federal kredi tahvillerinin uzun vadeli faizleri yüzde 10,5'e düştü. Enflasyon düştükçe bu göstergede daha fazla düşüş bekliyoruz. Rusya Merkez Bankası, enflasyon için risk oluşturmadan faiz oranlarını düşürmeye başladı. Enflasyondaki daha fazla yavaşlama, ekonomideki faiz oranlarının düşmesine ve buna bağlı olarak ticari faaliyetleri genişletmek yönünden katkıda bulunacaktır” dedi. Yaptırımlara karşı yapılacak yardımlara değinen Siluanov, “Şimdi, mali destek eylem planı hakkında birkaç söz aktarmak istiyorum. Genel olarak mali destek planı 2,5 trilyon rubleyi (32,3 milyar dolar) aşıyor. Buna bütçe tahsisleri, Ulusal Varlık Fonu'ndan sağlanan fonlar ve basit vergi destekleri de dahildir” dedi.

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından yurtdışında Rusya’ya ait tahmini büyüklüğü 640 milyar dolar olan altın ve döviz rezervinin yaklaşık 300 milyar doları donduruldu.

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