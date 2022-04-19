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DünyaUkrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu
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Ukrayna, Rus askerlerinin saklandığı binayı top atışlarıyla vurdu

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Taburu, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus askerleri tarafından işgal edilerek üs olarak kullanılan binayı top atışlarıyla vurdu.

19.04.2022 - 15:27 | | KİEV (İHA)

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 24 Şubat'tan beri sürerken, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rus askerlerinin saklandığı binanın vurulma anı insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi. Ukrayna 54. Mekanize Taburu tarafından top atışlarıyla vurulan Rus askerlerinin saklandığı bina ağır hasar aldı. Dumanların yükseldiği binadan kaçmaya çalışan Rus askerlerinin o anları ise kameraya yansıdı.

20 bin 800 Rus askeri öldürüldü
24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında 20 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı askeri araç, 386 topçu atış sistemi, 132 çok namlulu roketatar, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak, 150 helikopter, 158 insansız hava aracı, bin 495 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

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