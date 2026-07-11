Bakan Kacır'dan katma değer ve rekabetçi üretim vurgusu: 278 milyar dolara çıktı

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Zonguldak’ta konuşan Bakan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayiyi güçlendiren, yatırım ortamını iyileştiren ve üretim altyapısını her geçen gün daha da ileriye taşıyan kalkınma anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinci olduğunu, alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını belirten Kacır; "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, katma değerli üretimi önceleyen, üretim kapasitemizi büyüten, yeni ihracat pazarlarını müteşebbislerimize açan adımlarımız neticesinde 278 milyar dolara yaklaştı. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve ihracat pazarları çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülke. Tüm bu kazanımları, küresel tedarik zincirlerinde kırılmaların yaşandığı, enerji ve ham madde fiyatlarında ciddi dalgalanmaların görüldüğü, jeopolitik gerilimlerin arttığı, rekabetin her geçen gün çok daha sertleştiği zorlu dönemde elde ettik." dedi.

DAHA GÜÇLÜ DAHA MÜREFFEH TÜRKİYE HEDEFİ

Kacır, bu başarıların arkasında kararlı siyasi irade, istikrarlı yatırım ikliminin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin üretim gücüne inanan, yatırım yapan ve dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden müteşebbislerimiz var. Biliyoruz ki bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar, Türkiyemizin sahip olduğu büyük potansiyelin yalnızca bir bölümünü ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı'nda 'daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye' hedefini, sanayimizin tüm sektörlerinde yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim anlayışını yaygınlaştırarak gerçek kılmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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“GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÜRETİMİN MERKEZİNE ALANLAR ÖNE GEÇECEK”

Kacır, "Şunu da çok iyi biliyoruz, bugünün dünyasında sadece üretmek yeterli değil. Nasıl ürettiğiniz, hangi kaynakları kullandığınız, çevreye nasıl etki bıraktığınız da en az üretim kabiliyetiniz kadar önem taşıyor. Özellikle ülkemizin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemeleri, üreticiler için sürdürülebilir üretimi tercih olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getiriyor. Bu yeni dönemde geri dönüşümü üretimin merkezine alan, karbon ayak izini azaltan, kaynak verimliliğini artıran üreticiler öne geçecek.

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SANAYİDEN TEKNOLOJİYE, ULAŞTIRMADAN ENERJİYE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Kacır, yatırımcı ve üreticilerin her zaman yanında, yakınında olmayı sürdüreceklerini, daha büyük, güçlü, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbisleri tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Son 23 yılda dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attıklarını belirten Bakan Kacır, “Sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye’yi dünyada örnek bir konuma taşıdık. Artık savunma sanayiinde destan yazan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüyen bir Türkiye var. Tam bağımsız Türkiye’yi düşünen, tasarlayan, üreten, kodlayan, geliştiren ve engellere aldırmadan hayallerinin peşinden giden gençlerin inşa edeceğini ifade eden Bakan Kacır, “TEKNOFEST’ler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, bilim şenlikleri ve fuarları, Sektör Kampüste gibi pek çok adımla gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz.