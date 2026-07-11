Edremit Körfezi'nde su altında gizli tehlike! Hayalet ağ avcıları Küçükkuyu resifleri için dalıyor: Tam bir basketbol sahası büyüklüğünde kaçak ağ çıkarıldı!

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Bu yılki çalışmalarda Küçükkuyu bölgesinin yakınlarında bulunan yapay resifleri tamamen temizlemeyi amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "O bölgede çalışmalar gerçekleştireceğiz. Geçen yıl, hava durumu bizi biraz engelledi. Rüzgar çok fazla esiyor. Bu da bizi oldukça yoruyor. Turizmin artmasıyla beraber artan kirlilikten dolayı körfezin içine fazla sokulamıyoruz. Akçay bölgesindeki yapay resif bölgesine de bakmak istiyoruz ama bu bölgede şu an ciddi bir kirlilik sorunu var. Bu da bize engel oluyor. Bu yılki planlarımız genelde Küçükkuyu bölgesine yakın olan resifler üzerinde olacaktır. Bu bölgedeki takılı kalan hayalet ağların temizlenmesine odaklanmayı planlıyoruz" diye konuştu.