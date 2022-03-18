SGK'dan karşılıksız para desteği! Ayda 3.984 TL ödeniyor, başvuruyu önce yapan alıyor

SGK karışıksız para desteği! Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet kapısı üzerinden gelen müracaatları değerlendiriyor. Ayda karşılıksız 3 bin 984 TL ödeme yapılacak. Mali destek 20 ay boyunca devam edecek. SGK para desteği ödemeleri başvuru önceliğine göre belirlenecek.

Kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdam edilmesini desteklemek, kadın girişimciliği teşvik etmek ve kadın çalışanların mesleki becerilerini, istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanakları yaratmak amacıyla başlatılan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN UP), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen proje kapsamında, gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işverene mali destek sağlanacak. Toplam destek tutarı 25 milyon avro (yaklaşık 410 milyon lira) olarak belirlendi.

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere, asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetinin yüzde 65’i oranında hibe verilecek. Bu da 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL anlamına geliyor.

Destekten faydalanabilmek için aranan koşullar şöyle:

Hibeden sadece kadın girişimciler yararlanacak. Ortaklı şirketlerde ise en az iki kadın ortak olacak.

İşletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalı.

İşletme, projenin uygulandığı Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa veya Kahramanmaraş’ta faaliyet göstermeli.

İşe alınan kadın çalışan, son bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmeli.

İlave istihdam edilen kadın çalışan 21 Şubat 2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı.

Kadın işverenin işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odasında kaydı bulunmalı.

Kadın işveren en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalı (Hiç işçisi olmayanlar da yararlanabilecek).

Birden fazla işyerine sahip kadın işveren bir işyeri için başvurabilecek (Birden fazla işyerindeki toplam işçi sayısı 9’u aşamayacak.)

İşverenin, yapılandırılmış olanlar hariç SGK’ya 5 bin TL’den fazla prim borcu bulunmamalı.

İstihdam edilecek kadın işçi en az bir aydır işsiz olmalı.

İlave işe alınan kadın işçi, işverenin birinci derece yakını olmamalı.

İşe alınan kadın işçi 65 yaşından küçük olmalı.

İşe alınan kadın işçi kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almamalı (Dul veya yetim aylığı almak engel değil).

İLLERE KONTENJAN VERİLDİ

Proje kapsamında destek verilecek kişi sayısı Ankara’da 900, Samsun, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında 500’er, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da 400’er olarak belirlendi.

Destekten yararlanacak kadın girişimciler başvuru sırasına göre belirlenecek. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacak.

ÖN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Destekten yararlanmak isteyen kadın girişimciler öncelikle e-Devlet’te SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde yer alan “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Hibe Ön Başvurusu ve takibi” adresi üzerinden ön başvuru yapacaklar. Destekten yararlanabilmek için istihdam edilecek kadın işçinin ön başvurudan önce işe alınması gerekiyor.

Ön başvurusu uygun bulunanlar, gerekli evrakları hazırladıktan sonra SGK il müdürlüklerinde kesin kayıt yaptırılacak. Hangi evrakların isteneceği, kesin kayıt için sistemden randevu verilirken belirtilecek.

İl için tanınan kontenjan dolduktan sonra yapılan başvurular yedek listeye alınacak. Asıl listedekilerden koşulları yerine getiremeyenlerin yerine yedek listedeki kadın girişimciler yararlanacak.

İl için tanınan kontenjanın iki katına kadar başvuru yapıldığında o ildeki başvurular sona erecek.

DESTEĞİN KESİLMEMESİ İÇİN DİKKAT!

Desteğin 20 ay süreyle devam edebilmesi için işe alınan kadın işçiye ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, ilgili ayda kadın işçinin en az 20 gün çalışmış olması, işverenin brüt asgari ücretten fazla prim borcu bulunmaması, ön başvuru sırasında belirtilen ilave istihdam şartının devam etmesi, kadın işçinin destek devam ederken 65 yaşını doldurmamış olması, kadın işçinin kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca, işverenin hibe kapsamında istihdam edilen kadın işçiye ücretini düzenli ödemesi şartı aranacak.

Aylık destek ödemeleri, işçinin çalıştırıldığı ayı takip eden ikinci ayın 10’una kadar banka hesabına yatırılacak. Örneğin nisan ayında çalıştırılan işçi için 1 – 10 Haziran arasında ödeme yapılacak. (Habertürk)