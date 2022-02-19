Maaşlara bir zam daha! Tarih belli oldu, memur ve emekli hepsini kapsıyor, 1.250 lira artış ve...

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranlarının" artırılması da masada.

ARTIŞ EN AZ 1.250 LİRA OLACAK

Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli var.

DÜZELTME YAPILACAK

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.