Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

Yüz binlerce sözleşmeli personeli çok yakından ilgilendiriyor. 'Sözleşmeli personele aile yardımı ödenir mi?' sorusu kamuda çalışan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni Şafak gazetesinden Ahmet Ünlü konunu detaylarını yazdı .İşte Ünlü'nün yazısının ilgili bölümü...

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 203’üncü maddesine göre devlet memurlarına ödenen aile yardımı ödeneği ödenir mi?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 8’inci maddesinde; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanun’a tabi personele, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, belediyede 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

AİLE YARDIMI NEDİR, 2022 AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri: "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.

AİLE YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile yardımı başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr adresine erişim sağlayın Sonrasında "Kamu Personeli Aile Bildirimi" yazın ve açılan pencerede "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın. Kısa zaman sonra "Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı"na yönlendirileceksiniz.

Tüm çalışanların burada mevcut bir aile durum bildirimi bulunur. Bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernisten Getir düğmesine tıklanır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanlar evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz.

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