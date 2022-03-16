Paralar geri verilecek! Son tarih 31 Mart, çalışanların yapması zorunlu...

Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili detaylar tek tek açıklandı. Çalışan yüz binleri kapsıyor ve yapılması zorunlu. Yıllık gelir vergisi beyannamesi hangi çalışanları kapsıyor? İnternetten beyanname nasıl doldurulur? Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısı...

Buna göre; 2021 yılı boyunca 650 bin lirayı aşan ücret geliri elde eden (tek işverenden bu gelirlerini elde etmiş olsalar da), birden fazla işverenden ücret alıp 2021 yılı içinde elde ettiği toplam ücret tutarı 650 bin lirayı geçen, 2021 yılı içinde birden fazla işverenden ücret almış çalışanlardan birinci işverenden sonraki işverenden / işverenlerden alınan ücretlerin toplamının 53 bin lirayı aşan çalışanların yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

VERGİ İADESİ ALINABİLİR

Beyanname vermek zorunda olan çalışanlara ‘vergi ödemek’ bir yana ‘vergi iadesi alma’ imkânlarının olduğunu da öncelikle belirtelim. Çalışanların vergi iadesi almak için, (kendilerinin ve eş-çocuklarının) özel hastane faturalarını, özel okul faturalarını, özel sağlık-hayat sigorta belgelerini beyannamelerine yazmaları gerekiyor.

Buna göre; 2021 yılı boyunca 650 bin lirayı aşan ücret geliri elde eden (tek işverenden bu gelirlerini elde etmiş olsalar da), birden fazla işverenden ücret alıp 2021 yılı içinde elde ettiği toplam ücret tutarı 650 bin lirayı geçen, 2021 yılı içinde birden fazla işverenden ücret almış çalışanlardan birinci işverenden sonraki işverenden / işverenlerden alınan ücretlerin toplamının 53 bin lirayı aşan çalışanların yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.

ÇALIŞANLAR İNTERNETTEN NASIL BEYANNAME DOLDURACAK?

Beyanname vermek zorunda olan çalışanlara ‘vergi ödemek’ bir yana ‘vergi iadesi alma’ imkânlarının olduğunu da öncelikle belirtelim. Çalışanların vergi iadesi almak için, (kendilerinin ve eş-çocuklarının) özel hastane faturalarını, özel okul faturalarını, özel sağlık-hayat sigorta belgelerini beyannamelerine yazmaları gerekiyor.



Beyannameler elden veya posta yoluyla vergi dairesine verilebiliyor. Ayrıca internetten de beyanname verme imkânı var. Beyanname verecek çalışanlar internetten beyanname doldurmak istediklerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine (gib.gov.tr) girerek, aşağıdaki adımları izleyerek vergi ödevlerini yerine getirebilirler.

İŞTE ADIMLAR...

1- ‘Hızlı Erişim’ başlığı altında ‘Hazır Beyan’ tıklanıyor. (Hızlı Erişim/Hazır Beyan seçeneğinin üzerine gelindiğinde Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlar olarak görünen 4 seçenekten ‘Ücret’ seçiliyor.)

2- ‘Sisteme Giriş’ tıklanıyor. (Ekranın sağ üst kısmında)

3- ‘e-Devlet Yöntemi ile Giriş’ tıklanıyor. (Ayrıca ‘Kullanıcı Girişi’, ‘Yabancı Kimlik Numarası ile Giriş’ seçenekleri de mevcut.)

4- e-Devlet giriş sayfası kendiliğinden açılıyor, ‘Kimlik No’ ve ‘e-Devlet şifresi ile’ giriş yapıldığında ‘internet vergi dairesi’ sayfası, ‘Hazır Beyan Sistemi’ açılıyor. Buradan ‘Beyanname Doldur’ (Sol üstten ikinci sekme) tıklanıyor.

5- ‘Dönem Seç’ sayfası açılıyor. Ekranın ortasında beliren bölümden ‘2021 Beyanname Doldur’ tıklanıyor.

GİRİLECEK BİLGİLER

Çalışanlar; işverenlerinin unvanını ve vergi numarasını ‘3.B-Beyan Edilecek Ücret Gelirleriniz’ bölümüne yazdıktan sonra beyannameye ‘Ücretin Gayrisafi (Brüt) Tutarını’ (yıl toplamını) yazdıktan sonra aynı satıra şu bilgileri de girecekler:

- ‘İndirimler’ başlığı altına; SGK işçi payını ve işsizlik sigortası primlerinin yıl toplamını yazacaklar. Eğer yıl içi bordrolarında özel sağlık sigortası ve özel hayat sigortası primleri dikkate alınmışsa bu tutarlar da indirimler bölümüne dahil edilecek.

- ‘Safi Ücret (Matrah)’ başlığı altında yer alacak tutar ise; 12 ay boyunca tahakkuk eden gelir vergisi matrah tutarlarının toplamı olacak.

- ‘Kesilen Gelir Vergisi’ başlığı altında yer alacak tutar olarak; işverenin yıl boyunca brüt maaştan kestiği verginin toplam tutarı yer alacak.

SON TARİH 31 MART

Beyanname dolduracak çalışanlar tüm satırları doldurup ekranın sonuna geldiklerinde, vergi ödemesi çıkmamış olsa da veya vergi iadesi alacak olsalar da her durumda ‘Ödenecek Damga Vergisi’ satırının karşısında 132.30 lirayı göreceklerdir. Beyannameyi onaylayıp tahakkuk fişi oluştuğunda da aynı tutar görülecektir. 31 Mart’a kadar beyannamenin damga vergisinin de ödenmesi gerekiyor.