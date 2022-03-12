SGK harekete geçti tek tek duyurdu! Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiriyor...

18/08/2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda; Vefat edenlerin anne ve babalarına 5510 sayılı Kanunun 34’üncü maddesindeki şartlar aranmaksızın aylık bağlanacağı yönünde düzenleme yapıldı. Gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde, 01/01/2022 tarihinden itibaren gelir ve aylıklarını ödeme günlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın zamanında almaları ile bayram ikramiyelerinin bayramın içinde bulunduğu aydan önce ödenmesi durumunda ödeme tarihinde hak edilen ikramiye tutarının gelir ve aylıklarda olduğu gibi iade alınmamasına yönelik düzenleme yapıldı.