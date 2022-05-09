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    YaşamYolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü
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    Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

    İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu (35), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    09.05.2022 - 09:25 | | DHA
    Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

    Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu'na, Balçova'dan Konak'a giden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

    Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

    Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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