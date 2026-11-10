COP31’de Bakan Yumaklı’dan üreticilere çağrı: Sahiplenmeleri gerekiyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarından satır başları:

Bugün 10 Kasım. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.

Yine dün maalesef İzmir'de müessif bir hadise oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Çok zor bir hadise. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

COP31'den dünyaya önemli mesajlar veriyoruz. Bunlardan biri de tarım ve gıda arz güvenliği konusu. Dün sağlık ve gıda konusunda birçok etkinlik oldu. Biz de dün COP31'de bakanlık olarak 46 etkinlik yaptık. Gıda ve arz güvenliğine odaklanıyoruz. IFAT ile ilgili iki raporumuz vardı. Onların burada lansmanını yaptık ve bütün dünyaya anlatmış, göstermiş olduk. Umarım bu raporlar faydalı olacaktır. Bütün organizasyonlar COP'un ruhuna uygun ilerliyor.

Bakanımız Murat Kurum'un dediği gibi artık konuşmayalım, aksiyon alalım. Burada dezavantajlı ülkeler var. Kendi sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklar. Gayet iyi gidiyor görünen o. Bu bir makas değişikliği. Burada önemli toplantılar yapıp ondan sonra dağılmak değil amacımız, bir sonuca bağlamak. En önemli konu da finansmandı. Kendi konumuzla ilgili konuşursak, gıda arz güvenliğini teminat altına alacak şekilde sadece kendi ülkemizin değil, bütün ülkelerin bu yönde eylemler yapması gerekir. Dünya Bankası ile kırsaldaki üreticilerimizi daha dayanıklı hâle getirmek için 10 yıllığına 5,3 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Öncelikle Organize Tarım Bölgelerinden başlayacak.

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“SUYU MERKEZE ALMAK GEREKİR”

Suyu merkeze almak gerekir. Bizim hayatımızın tam da orta noktasına geldi. Eskiden anormal dediğimiz durumların tamamı yeni normal. Bir ilde kuraklık olurken bir ilde taşkınlar olabiliyor. Biz suyu merkeze alacak planları yaptık. Buradan edindiğimiz tecrübeleri bu gibi platformlarda paylaşmak istiyoruz. Bunu devlet olarak sadece bizim söylememiz değil, üreticilerimizin de sahiplenmesi gerekiyor. Bizde de tam da böyle oldu. Su ve sulama yatırımları son derece kıymetli. Basınçlı sulama sistemleri veya kapalı sulama sistemleri gibi. DSİ'nin yaptığı yatırımların büyük bir kısmı bina değil, su ve sulama yatırımlarına dönmüş durumda.

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Gıdanın israfı konusu var. Bizim bu konuda devam eden ve süregelen çalışmalarımız var. Buradan bütün dünyaya seslenilmesi, farklı ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımı, günün sonunda bu COP'un ruhuna uygun sonuçlar doğuracaktır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU ÜRETİM VURGUSU

İklim değişikliği bizi farklı üretim modellerine yönlendiriyor. Biz krizi değil, riski yönetmek istiyoruz. Hangi risklerin karşımıza çıkacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği ile birlikte tarla üretimi bizi belki de zorlayacak. Ciddi kuraklıklar, beklenmeyen ani yağışlar olacaktır. Mutlaka ve mutlaka teknolojinin kullanılacağı modellerle üretimler yapılacak. Son 24 yılda 5 trilyona yakın su ve sulama yatırımları yapıldı. Bunu artırarak devam ediyoruz. Su yoksa hiçbir modelin bir önemi yok aslında. Burada bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Toprağa atacağınız tohum veya dikeceğiniz fideler de önemli. İklim değişikliğine uyumlu fide ve tohumlar geliştirmeliyiz. Bir Ar-Ge tarafı var tabii ki. Bütün bunları bir kurala bağlamanız yeterli olmaz, üreticilerimizin de bunu sahiplenmiş olması gerekiyor.