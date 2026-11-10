Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan proje kapsamında, Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, ilgili teknik personeller ve yüklenici firma yetkililerinden oluşan heyet çalışma alanlarını ziyaret etti.