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Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

10.11.2026 - 13:28Güncellenme Tarihi:

Kars’ın atıksu altyapısını güçlendirmek ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" projesinde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilerleyişini yerinde incelemek ve yürütülen imalatları değerlendirmek amacıyla sahada kapsamlı teknik denetim gerçekleştirildi.

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1Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan proje kapsamında, Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, ilgili teknik personeller ve yüklenici firma yetkililerinden oluşan heyet çalışma alanlarını ziyaret etti.

2Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

Saha incelemesi kapsamında özellikle kollektör hattı yapım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yürütülen imalatlar mercek altına alındı. Heyet, devam eden çalışmaların mevcut durumu, uygulama aşamaları ve teknik detayları hakkında sahada görev yapan teknik ekipten bilgi aldı.

3Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

Gerçekleştirilen incelemelerde, imalatların projeye uygunluğu ve çalışma süreçlerinin teknik standartlar çerçevesinde yürütülmesi değerlendirildi.

4Kars’ta çevre kirliliğine karşı dev proje! Altyapı güçlendiriliyor

Kars’ın altyapı yatırımları açısından önem taşıyan proje ile atıksuların toplanması ve arıtılması konusunda mevcut altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla kentin atıksu yönetimine katkı sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor.

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