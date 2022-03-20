YazlÄ±k eve ikinci kez girdi, gardÄ±ropta yakalandÄ±

Karasu Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Limandere Mahallesiâ€™nde devriye gÃ¶revinde bulunduÄŸu sÄ±rada yazlÄ±k eve pencereden giren ÅŸÃ¼pheliyiÂ fark etti. Ekipler de kÄ±sa sÃ¼rede eve girerek,Â yatak odasÄ±ndaki gardÄ±roba saklanan Ã‡.K.â€™yi yakaladÄ±. Ã‡.K.'nin Ã¼zerinde yapÄ±lan aramada 20 gram bonzai ele geÃ§irildi. Ã‡.K.â€™nin, 1 hafta Ã¶nce de eve girdiÄŸi, Ã§aldÄ±ÄŸÄ± eÅŸyalarÄ± satarak, uyuÅŸturucu aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Sahibi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan yazlÄ±k eve ikinci kez girince yakalanan Ã‡.K., jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.