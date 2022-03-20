Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece boyunca etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, yola Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Â zor anlar yaÅŸadÄ±. Buzlanan yollarda kalan otomobiller, Ã§evredeki vatandaÅŸlardan gelen yardÄ±mlarla kurtarÄ±ldÄ±. MecidiyekÃ¶y'de yolda kalan bir ambulans, vatandaÅŸlarÄ±n Ã§abasÄ± ile Ã§Ä±karken, sokakta kalan bir baÅŸka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

GAZÄ°OSMANPAÅžA'DA KAZA KAÃ‡INILMAZ OLDU

GaziosmanpaÅŸa'da bir otomobil, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± inmeye kalkÄ±nca kaza kaÃ§Ä±nÄ±lmaz oldu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil, sokakta park halinde bulunan araÃ§lara Ã§arparak durabildi. Kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

Ä°stanbul'da sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor durumda bÄ±rakan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, gece boyunca sÃ¼rdÃ¼.Â







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