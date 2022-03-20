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    Ä°stanbul'da buzlu yollarda sürücülerin çilesi kameralara yansÄ±dÄ±

    Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma ile birlikte sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor durumda kalÄ±rken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulanslarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kameralara yansÄ±dÄ±.Â

    20.03.2022 - 07:28 | | Ertan KILIÃ‡ / Ä°STANBUL, (DHA)
    Ä°stanbul'da buzlu yollarda sürücülerin çilesi kameralara yansÄ±dÄ±

    Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gece boyunca etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, yola Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Â zor anlar yaÅŸadÄ±. Buzlanan yollarda kalan otomobiller, Ã§evredeki vatandaÅŸlardan gelen yardÄ±mlarla kurtarÄ±ldÄ±. MecidiyekÃ¶y'de yolda kalan bir ambulans, vatandaÅŸlarÄ±n Ã§abasÄ± ile Ã§Ä±karken, sokakta kalan bir baÅŸka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

    GAZÄ°OSMANPAÅžA'DA KAZA KAÃ‡INILMAZ OLDU

    GaziosmanpaÅŸa'da bir otomobil, yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± inmeye kalkÄ±nca kaza kaÃ§Ä±nÄ±lmaz oldu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil, sokakta park halinde bulunan araÃ§lara Ã§arparak durabildi. Kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â 

    Ä°stanbul'da sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri zor durumda bÄ±rakan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, gece boyunca sÃ¼rdÃ¼.Â 

    Ä°stanbulda buzlu yollarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§ilesi kameralara yansÄ±dÄ±

    Ä°stanbulda buzlu yollarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§ilesi kameralara yansÄ±dÄ±

    Ä°stanbulda buzlu yollarda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§ilesi kameralara yansÄ±dÄ±

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