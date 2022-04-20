TEM’de feci kaza! Araç, dinlenme tesisindeki tıra ok gibi saplandı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Erenler geçişi Alancuma mevkiinde bulunan dinlenme tesisi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Çağdaş G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, tesis içerisinde park halinde duran tıra arkadan adeta ok gibi saplandı.

Çarpışmanın etkisiyle kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen otomobilde sürücü Çağdaş G. ve yolcu olarak bulanan O.H. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.