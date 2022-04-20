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    YaşamMüge Anlı'da güldüren anlar! Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: 'Beyefendi özür dilerim'
    HaberlerYaşam Haberleri Müge Anlı'da güldüren anlar! Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: 'Beyefendi özür dilerim'
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    Müge Anlı'da güldüren anlar! Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: 'Beyefendi özür dilerim'

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da eğlenceli anlar sosyal medyaya damga vurdu! Müge Anlı, kayıp kişiyi telefonla aramak istedi ancak yanlış kişiyi arayınca canlı yayında güldüren anlar yaşandı. Telefonu meşgul olan kişi Müge Anlı'yı geri arayınca, telefonu açmak durumunda kalan Anlı, 'Beyefendi yanlış aradım çok özür dilerim, zahmet verdim' diyerek telefonu kapattı.

    • 20 Nisan 2022 - 10:57 • Son Güncelleme:
    • 20 Nisan 2022 - 10:57 • Son Güncelleme:
    1Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.

    2Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.

    3Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı.

    4Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.

    5Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Telefonu meşgul olan kişi sonrasında Müge Anlı'yı geri arayınca, telefonu açmak durumunda kalan Anlı, 'Beyefendi yanlış aradım çok özür dilerim, zahmet verdim' diyerek telefonu kapattı.

    6Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Peki Müge Anlı'da işlenen, 10 gün önce Bornova'da kaybolan Emrah Köylü olayı nedir, Emrah Köylü bulundu mu?

    7Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan ve ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğu Emrah Köylü'nün hayatta olduğu ortaya çıktı.

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    Kastamonu'da erkek kuaförü olarak çalışan 24 yaşındaki Emrah'tan 20 gündür haber alamayan ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te almıştı. Ortaya atılan iddialar ve konuşulanlar Emrah'ın can güvenliği hakkında endişeye yol açarken genç kuaförden haber geldi.

    9Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    Anne Seynur Gürbüz'ün hedefindeki bir diğer isim ise Emrah'ın çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu'ydu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmeyen Ömer Haliloğlu, "Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Emrah çocukluk arkadaşım. Çok fazla kumar borcu var. Hatta bana da 10 bin TL borcu var. Bu yüzden kaçmış olabilir" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

    10Müge Anlıda güldüren anlar Canlı yayında kayıp kişi yerine başkasını aradı: Beyefendi özür dilerim

    24 yaşındaki Emrah Köylü'den haber alınması hem ailesini hem de arkadaşlarını memnun ederken genç adamın sesini duyan ailesi büyük heyecan yaşadı.

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