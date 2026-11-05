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Pülümür'de 140 hak sahibi tapularına kavuştu

05.11.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Pülümür'de 140 hak sahibi tapularına kavuştu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 140 hak sahibine tapuları teslim edilirken, şehit yakını Yazgülü Düzgün'e de yeni evinin anahtarı verildi.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 1978-1992 yılları arasında meydana gelen afetlerden etkilenen köylerde hak sahipliği süreci kapsamında hazırlanan 140 tapu, düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildi.

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Tapularına kavuşan vatandaşlar mülkiyet haklarını güvence altına alırken, törende şehit yakını Yazgülü Düzgün'e yeni evinin anahtarı da teslim edildi.

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Gerçekleştirilen teslimlerle vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alınırken, hak sahipleri için yeni bir dönem başladı.

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