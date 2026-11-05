Pülümür'de 140 hak sahibi tapularına kavuştu
05.11.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 140 hak sahibine tapuları teslim edilirken, şehit yakını Yazgülü Düzgün'e de yeni evinin anahtarı verildi.
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, 1978-1992 yılları arasında meydana gelen afetlerden etkilenen köylerde hak sahipliği süreci kapsamında hazırlanan 140 tapu, düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildi.
Tapularına kavuşan vatandaşlar mülkiyet haklarını güvence altına alırken, törende şehit yakını Yazgülü Düzgün'e yeni evinin anahtarı da teslim edildi.
Gerçekleştirilen teslimlerle vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alınırken, hak sahipleri için yeni bir dönem başladı.