Kumar baskınında 'asit' detayı; 185 kişiyi 336 bin TL ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'nde bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek İşçileri Sendikası ve Yeni Nesil Eğitim ve Yardım Vakfına ait yan yana bulunan 3 binaya eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 185 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 5 şüphelinin ise kumar oynamaya yer ve imkan sağladığı belirlendi. 185 şüpheliye toplam 336 bin 515 TL idari para cezası kesilirken, yer ve imkan sağlayan 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

KUMAR MALZEMELERİNİ ASİTLE KULLANILMAZ HALE GETİRMİŞLER

Öte yandan, jandarma ekiplerinin kumar oynanan binaların çevresinde yaptığı aramada bir otomobil içerisinde 2 tabanca, kumar malzemeleri ve 2 koli asit ele geçirildi. Asitlerle ilgili yapılan incelemede kumar oynatan kişilerin daha önce yapılan baskınlarda kumar malzemelerini 'asit' ile kullanılmaz hale getirdikleri belirlendi.

KORONAVİRÜS UYARI LEVHALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, kumarhaneye çevrilen sendika ve vakıf binalarında yer alan sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gibi uyarı levhalarının olması dikkat çekti. Daha önce de birçok kez baskına uğrayan söz konusu kumarhanelerin kısa sürede farklı sendika ve vakıf adı altında tekrardan açıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.