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    YaşamTEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu
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    TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu

    İstanbul İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde bir araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kaza yapan aracın içinde kimse bulunamadı.

    28.04.2022 - 07:18 | | İHA
    TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu

    Kaza, İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 06 DMR 34 plakalı otomobil kontrolden çıkarak otoyol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Otoyoldan geçmekte olan vatandaşlar kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde kimseyi bulmadı. Kontrolünü kaybederek bariyerlerden aşıp su kanalına uçan otomobilde maddî hasar meydana gelirken, kaza yerinde kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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