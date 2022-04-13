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    YaşamSkuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı
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    Skuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı

    Gaziantep'te, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, dershane çıkışında skuter ile evine dönen lise son sınıf öğrencisi iki genç kıza çarptı. Kazada, liseli kızlardan Ezgi Alya Yiğit (17) hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yaralandı.

    13.04.2022 - 12:56 | | Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
    Skuter ile eve dönüyorlardı! Ehliyetsiz sürücü, lise öğrencisi 2 kıza çarptı! Ezgi öldü, Şimal yaralı

    Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı skutere binerek evlerine doğru gitmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, skuter kullanan iki arkadaşa çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı. Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

    Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit,  doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu. Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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