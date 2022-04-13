Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Yol kenarına tekrar getirdiği sandalyeye oturup, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırarak tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf H.H. adliyeye sevk edildi.
DHA
• 13 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
DHA
• 13 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
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