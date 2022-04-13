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    YaşamBağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    HaberlerYaşam Haberleri Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
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    Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi

    Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Yol kenarına tekrar getirdiği sandalyeye oturup, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırarak tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf H.H. adliyeye sevk edildi.

    DHA
    • 13 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 13 Nisan 2022 - 11:32 • Son Güncelleme:
    1Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    2Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    3Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    4Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    5Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    6Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi
    7Bağcılarda sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi

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