°
Şehir seçiniz
    BİST2.2330.14EURO16.32-0.15USD14.680.23ALTIN916.510.60
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSıkma meyve suyuna ilgi! Tezgahlarda mesai başladı
    HaberlerYaşam Haberleri Sıkma meyve suyuna ilgi! Tezgahlarda mesai başladı
    ABONE OL

    Sıkma meyve suyuna ilgi! Tezgahlarda mesai başladı

    Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte sıkma meyve suyu tezgâhını tekrar açan Abdullah Satır, “Mevsim geçişi olduğu için vatandaşlar sıkma meyve suyuna talep gösteriyor” dedi.

    31.03.2022 - 16:20 |
    Sıkma meyve suyuna ilgi! Tezgahlarda mesai başladı

    Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaş rahatlıkla sokağa çıkmadı. Sokakta hizmet veren esnafta işinin başına döndü. Sıkma meyve suyu tezgâhları tekrar açıldı. Zorlu kış şartlarında kapanan seyyar işletmeler, sıcak havalarda tekrar hizmete başladı. Vatandaş ise sıkma meyve suyuna her zaman olduğu gibi yoğun talep gösterdi. Özellikle mevsim geçişi olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyen vatandaşlar vitamin deposu meyve sularına yöneldi.

    “Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor”

    Mevsim geçişinde yaşanan gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenlerin sıkma meyve suyu tercih ettiğini söyleyen Abdullah Satır, yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış boyu kapalı kalan tezgâhlarında açtıkların günden beri yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını dile getiren Satır, şunları söyledi:

    “Kış boyu tezgahımız kapalıydı. Havaların güzelleşmesiyle 4-5 gün önce tekrar açmaya başladık. Halk artık sokağa çıkmaya başladı. Biz de işimizin başına geçtik. Şuan sadece portakal ve nar suyu satıyoruz. Önümüzdeki haftadan sonra sifon limonata satışına da başlayacağız. Şu sıralar mevsim geçişi olduğu için vatandaş vitamin tüketimine özen gösteriyor. Açtığımız günden beri yoğun talep var. Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor. Dışarda gezerken marketten asitli içecek almak yerine sıkma meyve suyunu tercih ediyorlar.”

    Kızlar tuvaleti şakası iki kişinin canını aldı!
    İlgili Haber
    Kızlar tuvaleti şakası iki kişinin canını aldı!
    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar
    İlgili Haber
    Belediyede rüşvet operasyonu! Gözaltına alındılar
    Yengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!
    İlgili Haber
    Yengesine sokak ortasında tekme ve yumrukla saldırdı!
    Kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher için cenaze töreni düzenlendi: Babası güçlükle ayakta durabildi
    İlgili Haber
    Kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher için cenaze töreni düzenlendi: Babası güçlükle ayakta durabildi

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Borsa günü yükselişle kapattı

    Sıradaki Haber
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş ABD ve NATO açıklaması: Kabul edilemez

    Sıradaki Haber
    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Nihai listenin ardından sözler Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında!

    Sıradaki Haber