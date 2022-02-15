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    YaşamSevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi
    HaberlerYaşam Haberleri Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi
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    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Aksaray’da sevgilisi tarafından 2 hafta önce kaçırılarak bir rezidansa kilitlenerek alıkoyulduğu iddia edilen kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından balkondan kurtarıldı. Gözaltına alınan şahsın, alıkoyduğu sevgilisinin evini de ateşe vererek yaktığı belirlendi.

    15.02.2022 - 13:33 |
    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi! Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.’yı (33) 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu. Sevgilisinin gitmesine izin vermeyen Mehmet A., sabah saatlerinde rezidanstan çıkarken sevgilisi Bahar Gül A.’nın üzerine kapıyı kilitleyerek ayrıldı.

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Odadan çıkamayan kadın iki hafta boyunca rezidansta kalan Mehmet A.'nın dışarıya çıkmasını fırsat bilerek balkona çıkıp yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Balkondan kadınla irtibata geçen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını balkondan yangın merdiveni ile indirdi. Kurtarılan kadın polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken gazetecilerin “Arkadaşınız mı kaçırdı?” sorusuna, “Evet” diyerek nedenini konuşmak istemediğini söyledi.

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi



    Alıkoyduğu sevgilisinin evini ateşe vermiş

    Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitleyen Mehmet A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet A.'nın rezidanstan çıktıktan sonra Pamucak Mahallesi 951 Sokaktaki bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bahar Gül A.'nın evine kapıyı kırıp girdiği, ardından da ateşe verdiği ortaya çıktı. İtfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

    Sevgilisi 2 hafta önce kaçırıp rezidansa kilitledi Yoldan geçenlerden yardım istedi

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