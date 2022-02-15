°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.81EURO15.470.18USD13.58-0.07ALTIN810.52-0.91
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBüyükçekmece'de yol çöktü! 5 yaşındaki çocuk içine düştü
    HaberlerYaşam Haberleri Büyükçekmece'de yol çöktü! 5 yaşındaki çocuk içine düştü
    ABONE OL

    Büyükçekmece'de yol çöktü! 5 yaşındaki çocuk içine düştü

    İstanbul Büyükçekmece'de çöken yoldaki çukura 5 yaşındaki çocuk düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    15.02.2022 - 12:37 | | Serdar ALTINTEPE - Alper KORKMAZ-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA)
    Büyükçekmece'de yol çöktü! 5 yaşındaki çocuk içine düştü

    Olay 13 Şubat Pazar günü Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanalizasyon borularının geçtiği bölgede birkaç metre derinliğinde çukur oluştu. 5 yaşındaki İdil Mungan annesi Işıl Mungan ile birlikte sokakta yürüyordu.

    Küçük çocuk yolda oluşan çukurun içine düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çocuk çukurdan çıkarıldı. Olayın bildirilmesinin ardından belediye ekipleri çukurun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Çukura düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı. 

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI 

    Ailesinin çektiği cep telefonu görüntülerde vücudunda oluşan çizikleri gösteren ve büyük korku yaşayan çocuk  gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu. 

    "BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

    Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Mesut Uçaltan , " Çocuk annesinin elinde dururken, bir anda çocuk yolun içine düşüyor. Annesi bağırmış çevreden yardıma gelmişler. Annesi çıkarmış. Aşağı yukarı 2- 2.5 metre derinlik var. Allah'tan su yokmuş içinde su olsa çocuk giderdi. İnşaat vardı ilerde o yapılırken çok ağır vasıta geçti. Yolda bir oturma oldu herhalde. Çocuğun durumu iyi çok şükür en sevindirici olan o" dedi.

     

    ÇUKUR KAPATILDI 

    Çukurun oluştuğu bölgede bugün onarım çalışması yapıldı. İş makinelerinin yardımıyla kanalizasyon hattının geçtiği bölge tamamen kazılarak düzenleme yapıldı. Çalışma boyunca sokak trafiğe kapatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Okul müdürü 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçuyla tutuklandı! 'Öğrenciler için tehlikeli'

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Ukrayna Savunma Bakanlığı'na siber saldırı!

    Sıradaki Haber
    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    15 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Karabük Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber