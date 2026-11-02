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İki mevsim bir arada! Dağda kış, ovada sonbahar

02.11.2026 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İki mevsim bir arada! Dağda kış, ovada sonbahar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı anda iki mevsim birden yaşanırken, ovada otlayan büyükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.

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İlçede son haftalarda hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkili olmasıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri beyaza büründü. Dağların yüksek kesimleri karla kaplanırken, eteklerinde sonbahar mevsiminin tüm tonlarının yaşanması güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Yöre sakinlerinden İshak Duru, doğanın Yüksekova'da eşsiz bir uyum sunduğunu belirterek, "Dağlara kar yağarken, yaylada sonbaharı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi ineklerimizi otlatıyoruz. Burada iki mevsimi, hatta bazen dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Dağlara kış gelip kar yağarken, burada sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz" dedi.

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