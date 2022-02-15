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    YaşamEvini bastığı eski ortağının ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı
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    Evini bastığı eski ortağının ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

    Konya'da İsmail D., kapısını kırıp evine girdiği eski iş ortağı Mustafa Gür'ün (23) annesi, 2 ağabeyi ve yeğenini bıçakla yaraladı. Çıkan arbede kendisi de darp sonucu yaralanan Mustafa Gür ile 4 yakını, hastanede tedaviye alındı. Kaçan İsmail D., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    15.02.2022 - 12:14 | | İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)
    Evini bastığı eski ortağının ailesine bıçakla saldırdı: 5 yaralı

    Olay, saat 09.30 sıralarında Karatay ilçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, Gürşehir Sokak'ta meydana geldi. İsmail D., 42 FNZ 13 plakalı otomobili ile eski iş ortağı Mustafa Gür'ün evine gitti.

    Kapıyı kırıp içeri giren İsmail D., evde karşılaştığı Gür'ün annesi Saliha Gür (54) ile ağabeyleri İsmail Gür (28), Seyit Ali Gür (25) ve yeğeni Zehra Gür'e (10) bıçakla saldırıp yaraladı.

    Bu sırada odasında uyuyan Mustafa Gür, gürültülere uyandı. Mustafa Gür, İsmail D.'yi engellemeye çalıştı. Çıkan arbedenin ardından İsmail D. kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisi de darp sonucu yaralanan Mustafa Gür ile 4 yakını, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail D.'yi Ankara kara yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. İsmail D.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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