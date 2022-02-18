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    Restoran işletmecisi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü!

    Mersin'de restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünde Y.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    18.02.2022 - 12:39 | | Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
    Restoran işletmecisi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü!

    Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı.

    Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Cinayeti neden işlediği henüz belirnemeyen Y.E.'nin sorgusu sürüyor.

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