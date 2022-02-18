°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.480.17USD13.660.61ALTIN833.040.46
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamDairede yangın çıktı, baba ile kızı hayatını kaybetti!
    HaberlerYaşam Haberleri Dairede yangın çıktı, baba ile kızı hayatını kaybetti!
    ABONE OL

    Dairede yangın çıktı, baba ile kızı hayatını kaybetti!

    Ankara'da, 13 katlı bir apartmanın 7'nci katında çıkan yangında, Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) yaşamını yitirdi.

    18.02.2022 - 15:59 | | Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA, (DHA)
    Dairede yangın çıktı, baba ile kızı hayatını kaybetti!

    Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Ahmet Çetin'in dairesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm daireyi sardı. Apartmanda oturanlar, evlerinden çıkıp durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    Soruşturma sürerken, ilk incelemelere göre evdeki ısınma cihazı nedeniyle yangının çıktığı değerlendiriliyor.

    'DAHA ÖNCE KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞTI'

    Apartman yöneticisi Mehmet Çift, tüpün üstüne taktıkları cihaz nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirterek, “Hem o ısınma hem de o cihaz olacak iş değil. Onun dışında da Ahmet Amca zaten evi yakmaya eğilimli biriydi. Daha önce kendini yakmaya çalışmıştı. Akıl sağlığını kontrol için geçenlerde hastaneye gitmişti. Baba ve kızı evde vefat ettiler, ikisi beraber yaşıyordu. Apartmanda sürekli sorun çıkarıyorlardı. Başka akrabaları yok" dedi.

    'KAPIYI AÇTIĞIMDA KORİDORU GÖREMEDİM'

    Apartmanda oturan Turgut Bulut ise, "Sabah saat 06.00 sıralarında binada gürültü sesleri duydum. Daha sonra da duman kokusu aldım. Kapıyı açtığımda koridoru göremedim. Daha sonra apartman yöneticisi yangın olduğunu ve binayı boşaltmamızı istedi. Biz de hemen dışarı çıktık. Bir süre sonra da baba ve kızının öldüğünü duyduk. Amcanın zaten daha önceden de olayları vardı" diye konuştu.

    Restoran işletmecisi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü!
    İlgili Haber
    Restoran işletmecisi evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü!
    Konya'da feci kaza! Geriye ayakkabıları kaldı
    İlgili Haber
    Konya'da feci kaza! Geriye ayakkabıları kaldı
    Hakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
    İlgili Haber
    Hakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
    Babasıyla tartışan 16 yaşındaki çocuk kendini bıçakladı!
    İlgili Haber
    Babasıyla tartışan 16 yaşındaki çocuk kendini bıçakladı!
    İstanbul'da yağmur trafiği etkiledi
    İlgili Haber
    İstanbul'da yağmur trafiği etkiledi

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Sıradaki Haber
    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Sıradaki Haber
    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    Sıradaki Haber
    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    Sıradaki Haber