°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.480.21USD13.660.64ALTIN832.630.41
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri Hakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
    ABONE OL

    Hakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sayaç taraması için Dilekli köyüne giden VEDAŞ ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Arbedede 3 görevli yaralandı, jandarma ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alındı.

    18.02.2022 - 15:57 | | Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ, (DHA)
    Hakkari'de sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı

    Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde meydana geldi. Aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan trafo arızaları ile kaçak elektriği önlemek için sayaç taraması yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ile köylüler arasında gerginlik çıktı.

    Arbedede taş ve sopalar kullanıldı, 3 görevli hafif yaralandı. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından 6 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, köy ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    Metaverse ve gayrimenkul zirvesi geliyor!

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    'AK Parti'nin 20 yılda en önemli 3 icraatı vesayetle mücadele, demokratik reform ve özgüven inşasıdır'

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Bakan Dönmez'den elektrik faturalarındaki düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalar!

    Sıradaki Haber
    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Donbass'ta uyarı sirenleri çalmaya başladı!

    Sıradaki Haber
    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    18 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

    Sıradaki Haber
    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

    Sıradaki Haber