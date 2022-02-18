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    YaşamDJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi
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    DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

    Galatasaray tribün grubu ultrAslan'ın eski başkanı, müzisyen ve DJ Suat Ateşdağlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Oğlu Emir Ateşdağlı, babasının anjiyo olduğunu söyleyerek, gözetim altında tutulduğunu belirtti.

    18.02.2022 - 08:54 | | İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
    DJ Suat Ateşdağlı kalp krizi geçirdi

    Emir Ateşdağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Suat Ateşdağlı'yı, geçirdiği kalp krizi sebebiyle akşam saatlerinde hastaneye kaldırdık. Anjiyo oldu ve stent takıldı. Birkaç gün müşade altında kalacak. Durumu iyi. Tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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