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    YaşamÖğretmenden öğrencilerine skandal sözler! 110 yıl hapsi isteniyor: 'Beni öper misin?' dedi
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    Öğretmenden öğrencilerine skandal sözler! 110 yıl hapsi isteniyor: 'Beni öper misin?' dedi

    Samsun'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla hakkında 110 yıl hapis cezası istenen Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Yüksel Özkan (51), ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özkan, "Ben çocuklara sevgimi gösterdim" dedi.

    23.03.2022 - 15:26 | | Tayfur KARA-Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)
    Öğretmenden öğrencilerine skandal sözler! 110 yıl hapsi isteniyor: 'Beni öper misin?' dedi

    İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

    Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile aileleri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, Özkan hakkında toplam 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    ÖĞRENCİLERİN İFADELERİNE YER VERİLDİ

    İddianamede yer alan mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadede, “Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü” ifadesine yer verildi. Bir başka öğrencinin ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi’’ dediği yer aldı.

    'KOMPLO UYDURUYORLAR'

    Hakkında 110 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Yüksel Özkan, yargılandığı davada ilk kez hakim karşına çıktı. Duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Özkan, "Çocukları yanıma çağırıyorum. Onları çok seviyorum ve onlarla ilgileniyorum. Ben çocuklara sevgimi gösterdim. Bana geldiklerinde hepsi okuma yazma bilmiyordu. Üzerlerinde çok durduğum için zorladığım için bunlar komplo, uyduruyorlar. Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Özkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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