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    YaşamKendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi
    HaberlerYaşam Haberleri Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi
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    Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi

    Adana’nın Kozan ilçesinde kendine şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, 5 ay sonra tahliye oldu.

    23.03.2022 - 11:39 |
    Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi

    Alınan bilgiye göre, 20 Ekim 2021 günü eşinden şiddet gördüğü sırada kocasını bıçakla öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, Kozan’da görülen mahkemesinin ardından 5 ay sonra tahliye oldu.

    Efeoğlu'nun avukatı Şadi Toklu, Öznur Gülten Efeoğlu’nun meşru müdafaa kapsamında TCK 27/2 maddesi gereği tahliye aldığını belirtirken Efeoğlu ailesi, tahliye kararını sevinçle karşıladı.

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