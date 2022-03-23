°
Şehir seçiniz
    BİST2.1900.07EURO16.32-0.18USD14.830.07ALTIN918.330.24
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu
    HaberlerYaşam Haberleri Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu
    ABONE OL

    Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli Şükrü Yiğit, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

    23.03.2022 - 11:24 |
    Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

    Kapaklı ilçesinde görev yapman 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit, geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında hayatını kaybetti.

    Polis memuru Yiğit’in cenazesi, Kapaklı ilçesinde düzenlenecek tören ve kılınacak namazının ardından şehitliğe defnedilecek.

    1 çocuk babası 42 yaşındaki Şükrü Yiğit’in bir süredir kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

    Eğlence mekanı çıkışındaki kavgada 3 kişi öldü! Doktorun başına silah dayadı: Tüm yaralıları bırak, babamla ilgilen
    İlgili Haber
    Eğlence mekanı çıkışındaki kavgada 3 kişi öldü! Doktorun başına silah dayadı: Tüm yaralıları bırak, babamla ilgilen
    Küçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı
    İlgili Haber
    Küçükçekmece'de 6 araca çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi! 2 kişi yaralandı
    Evde otururken karşısında gördü, şok oldu! Ne olduğunu anlayamayınca hemen telefona sarıldı
    İlgili Haber
    Evde otururken karşısında gördü, şok oldu! Ne olduğunu anlayamayınca hemen telefona sarıldı
    Sulama göletine düşen Eymen Talha'dan acı haber!
    İlgili Haber
    Sulama göletine düşen Eymen Talha'dan acı haber!

    GÜNCEL HABERLER

    ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

    ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

    Ebru Cizdam’ın ölümünde flaş gelişme! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

    Ebru Cizdam’ın ölümünde flaş gelişme! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

    Ukrayna-Rusya savşında Kiev cephesinden kaçırıldı:Elektrik verip 9 gün işkence ettiler!

    Ukrayna-Rusya savşında Kiev cephesinden kaçırıldı:Elektrik verip 9 gün işkence ettiler!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

    ASELSAN’ın X-Ray cihazları Tokat Havalimanında kullanılacak

    Sıradaki Haber
    Ebru Cizdam’ın ölümünde flaş gelişme! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

    Ebru Cizdam’ın ölümünde flaş gelişme! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna-Rusya savşında Kiev cephesinden kaçırıldı:Elektrik verip 9 gün işkence ettiler!

    Ukrayna-Rusya savşında Kiev cephesinden kaçırıldı:Elektrik verip 9 gün işkence ettiler!

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik imkanı! Yaş şartı ve pirim günü...

    Erken emeklilik imkanı! Yaş şartı ve pirim günü...

    Sıradaki Haber