Tekirdağ’da görevi başındaki polis memuru şehit oldu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli Şükrü Yiğit, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
23.03.2022 - 11:24 |
Kapaklı ilçesinde görev yapman 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit, geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında hayatını kaybetti.
Polis memuru Yiğit’in cenazesi, Kapaklı ilçesinde düzenlenecek tören ve kılınacak namazının ardından şehitliğe defnedilecek.
1 çocuk babası 42 yaşındaki Şükrü Yiğit’in bir süredir kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.
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