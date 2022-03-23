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    YaşamÇocuğunu ve eşini döven ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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    Çocuğunu ve eşini döven ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul Eyüpsultan'da eşini ve oğlunu darbeden Abdurrahman Ekinci, (46) çıkan kavgada kardeşi Mehmet H.E.(36), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan Mehmet H.E. ifadesinde "Önce oğlunu sonra eşini dövmeye başladı. Ona müdahale edince bana da bıçak çekti." dedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

    23.03.2022 - 15:16 | | Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
    Çocuğunu ve eşini döven ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    Eyüpsultan, Esentepe Mahallesi'nde 22 Mart 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdurrahman Ekinci'nin (46) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sırasında evde bulunan kardeşi  Mehmet H. E. ile ölen kişinin eşi Bedia E.(38) ile 14 yaşındaki oğlu M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

    Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Mehmet E.'nin ağabeyini öldürdüğü tespit edildi. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde "Ağabeyimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Olay günü ağabeyim önce çocuğunu dövmeye başladı. Daha sonra eşine yönelerek onu da darbetmeye başladı. Bunun üzerine dayanamayıp araya girdim. Onu tutmaya çalışırken bana da bıçak çekerek saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı yere düşürünce elime alıp kendimi korumaya çalıştım." dedi.

    Poliste yapılan sorgusunun ardından şüpheli Mehmet H.E. ile ölen kişinin eşi Bedia E. Asayiş Şube Müdürlüğünden, 14 yaşındaki M.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler.

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