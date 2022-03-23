°
Şehir seçiniz
    BİST2.1940.25EURO16.30-0.32USD14.830.12ALTIN920.510.48
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamEvinde arkadaşlarıyla otururken, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü!
    HaberlerYaşam Haberleri Evinde arkadaşlarıyla otururken, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü!
    ABONE OL

    Evinde arkadaşlarıyla otururken, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü!

    Gaziantep'te arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

    23.03.2022 - 12:49 | | Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)
    Evinde arkadaşlarıyla otururken, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü!

    Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu.

    Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
    İlgili Haber
    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
    Eğlence mekanı çıkışındaki kavgada 3 kişi öldü! Doktorun başına silah dayadı: Tüm yaralıları bırak, babamla ilgilen
    İlgili Haber
    Eğlence mekanı çıkışındaki kavgada 3 kişi öldü! Doktorun başına silah dayadı: Tüm yaralıları bırak, babamla ilgilen
    Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi
    İlgili Haber
    Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürmüştü: 5 ay sonra tahliye edildi

    GÜNCEL HABERLER

    Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

    Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

    Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

    Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

    Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir

    Lavrov: Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

    Peskov: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki muhtemel herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir

    Sıradaki Haber
    Samsunlu Gezek kardeşlerin vurgunu dünya rekoru kırdı! Soruşturma genişledi, işte dört ihtimal...

    Samsunlu Gezek kardeşlerin vurgunu dünya rekoru kırdı! Soruşturma genişledi, işte dört ihtimal...

    Sıradaki Haber
    THY personel alımı yapıyor! Son gün 28 Mart...

    THY personel alımı yapıyor! Son gün 28 Mart...

    Sıradaki Haber
    Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

    Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı

    Sıradaki Haber