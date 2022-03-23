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    YaşamApartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti
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    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

    Antalya’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangında yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Çocuk, itfaiye erinin, "Yangın söndü ufaklık. Korkma" sözleriyle teskin edildi.

    23.03.2022 - 12:10 |
    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

    Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunluk olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.

    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti



    Evinin kapısını açık bıraktı, penceresinden dumanı görünce yandı sandı

    Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.

    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti



    Ellerini açıp dua etti

    Bu sırada yoğun dumandan dolayı ailesiyle birlikte balkona çıkan 10 yaşlarındaki bir çocuk, yangını görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan çocuğun, ellerini açıp dua ettiği görülürken, kısa süre sonra alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı’ sözleriyle teselli etti.

    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

    Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

    Apartmanda yangın çıktı, balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

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