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    Nevruz öncesi operasyon: 7 gözaltı

    Mersin'e nevruz öncesi yasa dışı gösteri ve eylem yapacakları bilgisi alınan 7 kişi, gözaltına alındı.

    17.03.2022 - 14:53 | | DHA
    Nevruz öncesi operasyon: 7 gözaltı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü sempatizanlarının 21 Mart Nevruz Bayramı öncesinde yasa dışı gösteri ve eylem yapabileceği istihbaratını aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir dönem örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 kişi, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Yakalanan 7 kişi işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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