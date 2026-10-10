Vakfıkebir'in 120 yıllık efsanesi dünya markası oluyor: Asırlık kuzine sobasına tescil başvurusu
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaklaşık 120 yıldır geleneksel el işçiliğiyle üretilen; kış aylarında evleri ısıtmanın yanı sıra üzerinde çay demleme ve özel fırınında meşhur ekmekler ile güveçleri pişirme imkanı sunan "Vakfıkebir kuzine sobası" tescilleniyor. Asırlık zanaatı koruma altına almak amacıyla Vakfıkebir Belediyesi tarafından başlatılan coğrafi işaret başvurusunda son aşamaya gelindi.
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Vakfıkebir ilçesinde yaklaşık 120 yıldır geleneksel el işçiliğiyle üretilen kuzine sobalar, çok fonksiyonlu yapılarıyla diğer sobalardan ayrışıyor. Yüksek sac kalitesi, ısıyı uzun süre muhafaza etme özelliği ve dayanıklılığıyla bilinen Vakfıkebir kuzinesi, kış aylarında ortamı ısıtırken, üst bölümünde çay demlenmesine ve yemek yapılmasına imkan tanıyor. Özel fırın bölmesinde ise ilçenin meşhur ekmekleri, güveçler ve yöresel lezzetler ağır ağır pişiriliyor.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamelya, restoran ve balkonlar için de farklı çeşitlerde üretilen kuzineler, dekoratif amaçlı da yoğun talep görüyor. Asırlık zanaatı koruma altına almak ve küresel bir marka haline getirmek amacıyla Vakfıkebir Belediyesi tarafından başlatılan coğrafi işaret tescil sürecinde son aşamaya gelindi.
Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılacak başvuru için tüm teknik hazırlıklar ve dosya çalışmaları tamamlandı. Başvurunun yapılmasıyla, tescilli Vakfıkebir ekmeği, külek peyniri ve kara kilidin ardından ilçenin 4’üncü coğrafi işareti için de süreç başlatılmış olacak.
'VAKFIKEBİR’İN KUZİNESİNİ DÜNYAYA TANITMIŞ OLACAĞIZ'
Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, tescilin alınmasıyla Vakfıkebir kuzinesinin dünyaya tanıtılacağını ifade ederek, “Vakfıkebir Belediyesi olarak 4’üncü coğrafi işaret tescilini almak için yola çıktık. Çalışmalarımızı tamamladık. Vakfıkebir kuzine sobası adına coğrafi işaret tescili almak için müracaatta bulunacağız. Kuzine önemli ve çok fonksiyonel bir makine. Bir tarafında ekmek pişirilirken, üzerinde yemek yapılabiliyor. Bu kuzineler yıllardır Vakfıkebir'de üretiliyor ve Türkiye’nin her tarafına ihracatı yapılıyor. İlçemizde kuzine soba yapan çok iyi ustalarımız var. Bu tescili de alarak Vakfıkebir’in kuzinesini dünyaya tanıtmış olacağız” dedi.
'BU EMEK BİZİM, BU KUZİNE BİZİM'
İlçede dede ve baba mesleğini yarım asırdan fazladır aynı atölyede sürdürdüğünü söyleyen soba ustası Ali Haydar Kudu (75), “1954 yılından beri aynı adreste, aynı dükkanı işletiyoruz. Dedemden babama, babamdan bana, benden de oğullarıma kalacak. 70 yılı aşkındır bu işteyiz. Kuzine yapmak bu yörede bitmeyen bir sanattır. İşçi bulamıyoruz. İstiyoruz ki gelen tertipli düzenli olsun, kendi işini eline alsın. Yeni nesilden eleman yetiştirmek zor. Kuzine içerisinde ekmek, güveç ve yemek yaparsın; kömürünü atar ısınırsın. 50’ye yakın çeşidimiz var.
Eskiden yoktu ama şimdi teknolojiyle çok çeşidi oldu. Bir yıl içerisinde 500 tane kuzine soba satıyoruz. Özel imalat da yapıyoruz. Balkona, kamelyaya ve restoranlara da özel kuzine soba yapıyoruz. Bu emek bizim, bu kuzine bizim. Kuzinede pişen yemeğin tadı hiçbir yerde olmaz. Çok güzel ve lezzetli olur. Emaye sobaya olan rağbet azaldı, tamiri de yok geri dönüşümü de yok. Gelecek nesiller devam ettikçe biz bu işi yapacağız. Satışlarımız güzel gidiyor, şükürler olsun. Her işin bir zorluğu vardır" diye konuştu