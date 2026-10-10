Vakfıkebir'in 120 yıllık efsanesi dünya markası oluyor: Asırlık kuzine sobasına tescil başvurusu

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Eskiden yoktu ama şimdi teknolojiyle çok çeşidi oldu. Bir yıl içerisinde 500 tane kuzine soba satıyoruz. Özel imalat da yapıyoruz. Balkona, kamelyaya ve restoranlara da özel kuzine soba yapıyoruz. Bu emek bizim, bu kuzine bizim. Kuzinede pişen yemeğin tadı hiçbir yerde olmaz. Çok güzel ve lezzetli olur. Emaye sobaya olan rağbet azaldı, tamiri de yok geri dönüşümü de yok. Gelecek nesiller devam ettikçe biz bu işi yapacağız. Satışlarımız güzel gidiyor, şükürler olsun. Her işin bir zorluğu vardır" diye konuştu