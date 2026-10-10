Didim’de zeytinyağıyla 'Guinness Rekor' denemesi kırıldı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Kaymakamlığı ve STK’lar işbirliğiyle 8-9-10 ve 11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Didim Zeytin Festivali kapsamında "En büyük zeytin yağı tadım etkinliği"nde rekor kırıldı.



Bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilen ve Guınness Rekorlar kitabına girilmeye çalışılacak rekor denemesi Didim Kent Meydanı, Apollon Tapınağı yan yolu, Yalı caddesi ve Akbük tören alanında gerçekleştirildi Didim Ziraat Odası öncülüğünde Guınness Word tarafından belirlenen kurallar ve görevliler tarafından kurulan stantlarda içeriye gruplar halinde öğrenciler ve vatandaşlar alınırken her bir katılımcı için verilen fişler, karekod uygulamasıyla okutularak alana alındı. Guınness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici da alanda yer alarak rekor denemesini takip etti. Zeytinyağı tadım uzmanlarının bilgilendirmeleri eşliğinde katılımcılar üç ayrı şişede zeytin yağını tadarak rekora katkı sundu.







Guınness Rekorlar kitabına girilmeye çalışılacak olan "En büyük zeytin yağı tadım etkinliği" saat 18.00’de kadar sürerken beklenen açıklama saat 21.00’de yapıldı



Guınness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici İspanya’da tek lokasyonda yapılan 12 bin 909 sayısının Didim’den geçildiğini ve rekorun kırıldığını açıklayarak "Bugün Didim’de bir rekor denemesi düzenlendi. Birden fazla lokasyonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen en büyük zeytin yağı tadım etkinliği rekoru gerçekleştirildi. 4 lokasyonumuz vardı. Guınness kuralları titizlikle uyuldu; yoksa iptal edilirdi. Resmi sonucu merak ediliyor ama minimum ulaşılması gereken 12909 şu an sayımlar devam ediyor. Evrak işimiz var. Şunu söyleyebilirim; büyük bir sevinçle bu rekor unvanını takdim ediyorum" diyerek rekoru açıkladı.

Konuşmaların ardından Guınness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici rekor belgesini takdim etti.