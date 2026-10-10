400 yıllık yöntemle hazırlanıyor: Ankara, İstanbul ve İzmir’den bu kahveyi içmeye geliyorlar!

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Kahveyi değirmende öğüttükleri tuzun üzerinde pişirdiklerini söyleyen Şahin Harmancı, "Değirmende öğütülen ve tuzda pişen Türk kahvesi, asırlardır bu topraklarda var olan tuzun kültürel bir mirasa dönüşmüş halidir. Çankırı için tuz, sadece bir lezzet unsuru olmaktan ziyade kültürel bir mirasın simgesini temsil eder. Bölgede 9 milyon yıl öncesine dayanan bu tuz, günümüzde kültürün ve mirasın bir sembolü olarak Türk kahvesine eşlik etmektedir. Bu yöntemle Türk kahvesi kumda değil, doğrudan tuzun içinde pişirilmektedir. Kahvenin 400 yıllık tarihi bir değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesi, ona çok daha lezzetli ve sağlıklı bir aroma kazandırmaktadır.