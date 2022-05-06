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    YaşamMüstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar! Akılalmaz araç tuzağı...
    HaberlerYaşam Haberleri Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar! Akılalmaz araç tuzağı...
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    Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar! Akılalmaz araç tuzağı...

    Denizli’den uygun fiyata ilana verilen arızalı araç için Çorum’dan gelen alıcı, hayatının şokunu yaşadı. Hem araçtan hem de parasından olan alıcı, parasını talep ettiği şüpheliler tarafından numarası müstehcen sitelerde paylaşılınca başına gelmeyen kalmadı.

    06.05.2022 - 16:34 | | İHA
    Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar! Akılalmaz araç tuzağı...

    Çorum’da oto tamirciliği yapan Ö.K., sosyal medyada gezinirken motor arızası nedeniyle Denizli’den uygun fiyata ilana verilen pikap aracı fark etti. Piyasa değeri 100 bin TL civarında olan pikabı almak için D.D. ile irtibata geçen Ö.K., pazarlık yaparak fiyatını 45 bin TL’den 40 bin TL’ye indirttiği aracı almak için 3 bin TL’ye oto kurtarıcı kiralayıp 725 kilometrelik yoldan geldi.

    Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar Akılalmaz araç tuzağı...

    Özellikle 23 Nisan’ı tercih ettiler

    Araca çok talip varmış gibi gösterilip 23 Nisan resmi tatilinde Denizli’ye davet edilen Ö.K., aracı teslim alıp sonraki ilk iş gününde alım satım yapmayı planladı. İlanda gösterilen beyaz renkli pikap yerine gri renkli bir başkası gösterilen ve aracın aynı zamanda icralık da olduğunu öğrenen Ö.K., bir ara alışverişten vazgeçmek istese de D.D. ve arkadaşı U.H. ile daha sonrada U.H’nin annesi olduğunu öğrendiği A.D.’nin telkinleri sonucu 40 bin TL’yi ödedi. Polisin düzenlediği tutanakla aracı otoparktan teslim alan Ö.K., pikabı çekiciye yükleyip Çorum’a doğru çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

    Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar Akılalmaz araç tuzağı...

    Giden parasından çok yaşadıklarına üzüldü

    Daha yarım saat yol gitmeden Denizli çıkışındaki uygulama noktasında durdurulan çekicideki pikap, alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle indirilerek yeniden otoparka çekildi. Resmi tatil olduğu için her hangi bir işlem yaptıramayan Ö.K., satıcılardan parasını geri vermelerini istedi. Parasını alamayan Ö.K., saatler sonra hem kendisi hem de çekici şoförü F.M.’ye ait cep numaralarının müstehcen ve icralık araç alım satım sitelerinde paylaşıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Geçen 12 günde telefonları hiç susmayan, ailesi ve iş çevresine dahi başına gelenleri anlatmakta güçlük çeken Ö.K., kendisini hem rencide eden hem de parasını vermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu.

    Müstehcen sitelerde telefon numarasını paylaştılar Akılalmaz araç tuzağı...

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