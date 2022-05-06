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    Yaşam14 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Caddede yürürken kalp krizi geçirdi
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    14 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Caddede yürürken kalp krizi geçirdi

    Kastamonu’da caddede fenalaşarak yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    06.05.2022 - 16:25 |
    14 yaşındaki çocuğun acı ölümü! Caddede yürürken kalp krizi geçirdi

    Olay, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Aziz Efe Karadağ, caddede yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Aziz Efe'nin yanına koşarak ilk müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı

    Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Aziz Efe, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aziz Efe, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kick boks sporcusu olduğu öğrenilen Aziz Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Cenazesi toprağa verildi

    Aziz Efe'nin cenazesi, hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kastamonu’nun Araç ilçesine getirilen Aziz Efe'nin cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    "Sabaha karşı vefat ettiğini duyduk"

    Olayı anlatan esnaf Nazmi Dalbaz,“Dün saat 13.10'da müşteriler vardı, alışveriş yapıyorlardı. O esnada dışarıda bir gürültü oldu, dışarı çıktık ve baktık. Bir kişi yüz üstü düşmüştü, üzerinde üniformalar vardı. Öğrenci olduğu belliydi, o arada dükkanın önü kalabalıklaştı. Bir vatandaş 'soğan var mı' diye sordu. Soğanı koklattıktan sonra biraz kendine geldi. Yandaki yufkacı dükkanı ambulansı çağırdı, ambulans sedyeyle aldı. Akşam polis geldi, ifademizi de verdik. Çocuk Samsun’a sevk edildi. Sabaha karşı da vefat ettiğini duyduk. 14 yalındaki bir küçük çocuktu. Çok üzüldük, hepimizin çocuğu var” dedi.

     

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