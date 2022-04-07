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    YaşamMersin’de ilkokul öğrencisine şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı
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    Mersin’de ilkokul öğrencisine şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı

    Mersin’in Anamur ilçesinde ilkokul öğrencisi A.Ç.’nin, sınıf öğretmeni Gülcan E., tarafından dövüldüğü iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı.

    07.04.2022 - 17:43 | | ANAMUR(Mersin), (DHA)
    Mersin’de ilkokul öğrencisine şiddet iddiası! Soruşturma başlatıldı

    Olay, Anamur'daki bir ilkokulda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki A.Ç., ailesine, sınıf öğretmeni Gülcan E.’nin, okul müdürü Hasan A.'nın otizmli kızına hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

    Jandarmaya giden aile, öğretmenden şikayetçi olurken, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa, darp raporu verildi. A.Ç., müdürün kızına hareket etmediğini söylerken, öğretmen Gülcan E.'nin de iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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