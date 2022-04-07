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    Yaşam18 yaşındaki Yasemin'in korkunç ölümü! Evde elleri bağlanıp boğazı kesilmiş olarak bulundu
    HaberlerYaşam Haberleri 18 yaşındaki Yasemin'in korkunç ölümü! Evde elleri bağlanıp boğazı kesilmiş olarak bulundu
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    18 yaşındaki Yasemin'in korkunç ölümü! Evde elleri bağlanıp boğazı kesilmiş olarak bulundu

    Şanlıurfa’da Suriye uyruklu 18 yaşındaki Yasemin El Salih, evinde elleri bağlı, boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

    07.04.2022 - 17:22 |
    18 yaşındaki Yasemin'in korkunç ölümü! Evde elleri bağlanıp boğazı kesilmiş olarak bulundu

    Olay, Sırrın Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. 2 yıllık evli Yasemin El Salih’e ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen yakınları babasından temin ettikleri anahtarla içeri girdi.

    El Salih’i kanlar içinde yerde yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih’in öldüğünü tespit etti.

    Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih, sabah işe gittiğini, gelen telefonla eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

    Yasemin El Salih’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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