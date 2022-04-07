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    YaşamÜnlü şarkıcı Koray Candemir'in acı günü! Annesi 9. kattan düşerek öldü
    HaberlerYaşam Haberleri Ünlü şarkıcı Koray Candemir'in acı günü! Annesi 9. kattan düşerek öldü
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    Ünlü şarkıcı Koray Candemir'in acı günü! Annesi 9. kattan düşerek öldü

    Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.

    07.04.2022 - 16:19 | | Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
    Ünlü şarkıcı Koray Candemir'in acı günü! Annesi 9. kattan düşerek öldü
    Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
    Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
    Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
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    Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

    İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katından camları silmek istediği sırada aşağıya düştü.

    Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

     

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