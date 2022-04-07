• 07 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.
• 07 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1
Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.
2
İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katından camları silmek istediği sırada aşağıya düştü.