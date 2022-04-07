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MagazinKargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
HaberlerMagazin Haberleri Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!
• 07 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:

Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.

• 07 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

2Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katından camları silmek istediği sırada aşağıya düştü.

3Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

4Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

5Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

6Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

7Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
8Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
9Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
10Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
11Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
12Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
13Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemirin annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Kargo Grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti!