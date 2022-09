Marmaris'te kaçak göçmen faciası: Ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı.

Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının olmak üzere toplam 6 cansız bedene ulaşıldı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ, KENDİ SAĞ KURTULDU

Olayda Abdulvahap ile 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 2 çocuğun babalarının ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Babanın cenazeleri, işlemlerinin ardından Muğla'da toprağa vermeyi istediği bildirildi.

2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor.

Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne götürüleceği bildirildi.ß