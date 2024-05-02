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Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Batman'da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Levent Döndü, görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.

02.05.2024 - 16:23 | | DHA
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Batman'da olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi E.K. , teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı.

'HEİMLİCH' MANEVRASIYLA ÇIKARTILDI

Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, E.K.’nin boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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