Boğazına simit takılan öğrencisini ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Batman'da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Levent Döndü, görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yakalandı.
02.05.2024 - 16:23 | | DHA
Batman'da olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi E.K. , teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı.
'HEİMLİCH' MANEVRASIYLA ÇIKARTILDI
Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, E.K.’nin boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.