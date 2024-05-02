Edanur'un can verdiği çukur kapatıldı! Aile dramı ortaya çıktı

Küçükçekmece Menekşe Sahilinde 26 Nisan Cuma günü 5 yaşındaki Edanur Gezer ailesi ile piknikte su birikintisine düşüp hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı. İBB ekipleri çukur ve çevresini toprak ile kapatarak olayın olduğu alanda temizlik çalışması başlattı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü ve gıda ile içeceklerin yerinde durduğu görüldü.

ÖLÜMÜ SORASI AİLE DRAMI ORTAYA ÇIKTI

Su dolu çukurda beş yıllık ömrü son bulan Edanur, resmî olarak hiç yaşamadı. Türkiye'de doğup büyüyen 3 çocuk annesi anne Nurcan Gezer ve kardeşlerinin kimliğinin bulunmadığı, yıllarca Esenyurt'ta bir barakada yaşadıkları anlaşıldı.

BABA CEZAEVİNDE ANNE GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE

Edanur'un babasının yaklaşık iki yıldır cezaevinde, anneleri ise 2.5 aydır Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde olduğu çıktı.

KİMLİKSİZ YAŞAM

Anne Nurcan Gezer, hiçbir devletle uyruk bağı bulunmayan “haymatlos” (vatansız) statüsünde olduğu için Edanur ve iki kardeşinin de kimlikleri yok. Nurcan Gezer’in kimliği olmadığı için resmi nikahı da bulunmuyor. Geçimini kağıt toplayıcılığıyla sürdüren Gezer, 27 yıllık kimliksizliğini Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a şu sözlerle anlatmıştı:

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“Babam Adanalı, kimliği var. Annemin kimliği olmadığı için bize de kimlik vermediler. Çocuklarımın da kimliği yok. 2.5 ay önce yapılan genel bilgi toplamada (GBT) kimlik sordular, kimliğim olmadığı için de geri gönderme merkezine getirdiler. Annemin ailesi yıllar önce Bulgaristan’dan geldiği için de beni oraya göndereceklerini söylediler. Ama orada kimseyi tanımam.”

ANNE VATANDAŞLIĞA KABUL EDİLDİ

Ailenin merakla beklediği haber ise, Edanur'un ölümünün adından geldi. İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, medyada yer alan haberlerin ardından Nurcan Gezer'in durumu ile ilgili inceleme başlattı. Nurcan Gezer'in Türk vatandaşlığı başvurusu, kabul edildi.

'ALTI ÇOCUĞUMUN KİMLİĞİ YOK'

Nurcan Gezer’in babası Ayhan Gülden de şunları aktardı: “Nurcan’ın annesi haymatlostu, ailesinde de kimsenin kimliği yoktu. 38 yıl önce evlendim ama kimliği olmadığı için resmi nikah yapmadık. 10 çocuğum oldu. Çocuklarımın altı tanesinin kimliği yok. Dört çocuğumu da ikinci eşimin üzerine kaydettik. Onlarca torunumun da kimlikleri yok. Kimlik için üç dört defa başvuru yaptım ama hepsinde ret yedim. 10 dakika önce e-devlet’ten başvurumuzun kabul olduğuna dair mesaj geldi. Edanur’un başına bu olay gelmeseydi, bu başvurumuza yine yanıt gelmeyecekti.” Nurcan Gezer’in ablası Ebru Gezer’in hem kendisinin hem dört çocuğunun kimliği yok. Genç kadın “Yaşımı 28 dedim ama kaç olduğunu bile bilmiyorum. Kimliğimiz olmadığı için bize kaç denildiyse onu kabul ettik. Bizim gibi kimliksiz olan bazı kişiler çocukları okula gitsin diye akrabalarının üzerine kaydediyor” dedi.

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