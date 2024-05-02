Hesabınıza para geldi 777 mesajı nedir? Twitter Hesabınıza Para Geldi 777 olayı

777 sayısının ne anlama geldiği, hesabınıza para geldi 777 mesajının ne olduğu merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarının bu sayısını nasıl kullandığını araştırmasına neden oldu. Peki, 777 nedir, adım kabul ettim ritüeli nedir?

HESABINIZA PARA GELDİ 777 NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

777 sayısının numerolojide koruyucu bir melek olduğu anlamına gelir. Şansı, başarıyı temsil eden 777 güzel anlamlı kelimelerin sonunda kullanıldığında aynısının başa geleceğine de inanılıyor.

Dolayısıyla sosyal medyada yer alan “Hesabınıza para geldi 777” ifadesi aslında hesaba gelen ya da gelecek bir para yoktur, 777 içeren bu mottoyu kullandığınızda hesabınıza para geleceğine inanılmaktadır.